Споживчі настрої українців погіршилися на очікуванні зростання цін

Як повідомили в компанії GfK Ukraine, в найбільшою мірою впав індекс очікуваних змін особистого матеріального становища, передає "Новое время".

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Дещо погіршилися оцінка поточного становища - до 49,9, що на 0,7 п. менше, ніж у листопаді.

Ослабли побоювання українців щодо можливого безробіття. Індекс очікуваної динаміки безробіття дорівнює 150,3, що на 3,7 п. менше, ніж у листопаді.

Одночасно погіршилися очікування українців щодо можливої інфляції. Порівняно з попереднім місяцем індекс інфляційних очікувань додав 2,3 п. і становить 187,6.

Очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих трьох місяців залишилося на рівні листопада. Індекс девальваційних очікувань зріс на 0,3 п. і становить 158,1.