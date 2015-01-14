Споживчі настрої українців погіршилися на очікуванні зростання цін
Індекс споживчих настроїв українців у грудні 2014 року склав 52,6, що на 0,8 п. менше, ніж у листопаді.
Як повідомили в компанії GfK Ukraine, в найбільшою мірою впав індекс очікуваних змін особистого матеріального становища, передає "Новое время".
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Дещо погіршилися оцінка поточного становища - до 49,9, що на 0,7 п. менше, ніж у листопаді.
Ослабли побоювання українців щодо можливого безробіття. Індекс очікуваної динаміки безробіття дорівнює 150,3, що на 3,7 п. менше, ніж у листопаді.
Одночасно погіршилися очікування українців щодо можливої інфляції. Порівняно з попереднім місяцем індекс інфляційних очікувань додав 2,3 п. і становить 187,6.
Очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих трьох місяців залишилося на рівні листопада. Індекс девальваційних очікувань зріс на 0,3 п. і становить 158,1.