Гарбузи, солодощі, моторошні костюми: у всьому світі сьогодні відзначають Хеловін

У всьому світі це свято відзначають як своєрідний карнавал нечистої сили.

Напередодні католицького Дня усіх святих відзначається Хеловін – день мерців, демонів та потойбічних сил. Моторошне свято, яке відзначається 31 жовтня, здобуло популярність у всьому світі.

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Згідно з дохристиянським кельтським повір'ями, 31 жовтня межа між світом живих та потойбіччям розмивається, і до світу живих можуть потрапити душі мертвих та інші потойбічні істоти. І хоча сьогодні свято частково втратило містичний сенс і набуло розважального характеру, вікові традиції Хеловіна усе ще можуть лякати.

Давні традиції Хеловіна

Стародавні кельти відзначали 31 жовтня Самайн – магічне свято завершення збору врожаю та зміни пір року. У ніч на 1 листопада кельтські друїди збиралися серед священних дерев у дубових гаях, запалювали вогнища та приносили жертви духам. Вранці вугілля від багать роздавали людям, які палили їх у своїх оселях для захисту від непроханих гостей з потойбічного світу.

Дівчата в ніч на 1 листопада ворожили на вогнищах, кидаючи у полум'я каштани. Якщо вони будуть горіти поруч, то це знак довгого і щасливого життя з коханим, якщо ні – їх долі розійдуться.

У середні вікі вважалося, що якщо дівчина сяде перед дзеркалом з яблуком, то може побачити там обличчя свого судженого або майбутніх дітей. Поганим знаком вважалось падіння свічника або полум'я, що гасне в печі – це означало, що в будинку знаходяться злі духи.

Вважалось, що аби зустріти відьму або лепрекона, слід було одягнути одяг на виворіт і вийти опівночі на перехрестя. Цей ритуал вважався вкрай небезпечним – потойбічні істоти могли як обдарувати першого зустрічного багатствами, так і стати причиною страшної загибелі.

Як відзначають Хеловін сьогодні

На сьогодні Хеловін поширився далеко за межі західних християнських країн, у кожній країні він обростає потойбічними персонажами та повір'ями з місцевої культури.

У всьому світі це свято відзначають як своєрідний карнавал нечистої сили: з нагоди Хеловіна організовуються костюмовані вечірки та масштабні креативні акції, пов'язані з темами окультизму, смерті та монстрів.

Вулиці та інтер'єри прикрашають "ліхтарями Джека" - порожніми гарбузами з вирізьбленою на них "примарною" усмішкою. Всередині такої гарбуза з настанням темряви запалюють свічку.

В англомовних країнах діти за старою традицією вбираються в костюми та ходять по будинках, випрошуючи солодощі.

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