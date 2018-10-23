Найстрашніше свято: де відзначити Хелловін-2018

Святкувати Хелловін починають ще з вихідних, що передують святу.

Одне з найяскравіших і найстрашніших свят Хелловін традиційно відзначають в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

В цьому році 31 жовтня випадає на середу, проте святкувати Хелловін починають ще у вихідні, в цьому році - це 27-28 жовтня. УНІАН зібрав для вас найкращі варіанти заходів у столиці, щоб Хелловін-2018 приніс задоволення і запам'ятався надовго.

Куди піти на Хеллоуїн 2018 в Києві?

Halloween в музеї Ханенків

27 жовтня

Вартість екскурсії: 35 грн. + вхідний квиток в експозиції (50 грн дорослі, 25 грн студенти, 18 грн школярі та студенти).

В цьому році в музеї обіцяють провести страшну екскурсію і цікаві квести. Квести підходять як сім'ям з дітьми, так і компанії друзів будь-якого віку. Вхід в музей в костюмах - вільний!

Halloween Horror Night 2018

27 жовтня

Вартість: 200 грн.

Клуб "Бінго"10-й рік поспіль запрошує на наймасштабніший андеграундний Хелловін у Києві! Обіцяють найбільший rock-Halloween в Україні!

Вас чекають 12 годин живої та електронної музики, яскраві вбрання, несподівані маски і зловісний грим, фотозони, ярмарок та конкурс костюмів. На сцені: Komissiya, Передсмертна кадриль, Shadazz, Respect Your Mom та інші.

Парад Зомбі / Halloween 2018

27 жовтня

Натовпи мертвих людей пройдуть вулицями Києва. Військові проти зомбі–це бій, який відбудеться у переддень Хелловіна 27 жовтня о 13:30 біля м. Золоті Ворота.

Близько півтисячі зомбі, привидів, культових персонажів з фільмів жахів і інша нечисть будуть йти вулицями міста, і тільки ті, хто вижив, озброєні саморобною зброєю будуть давати їм відсіч.

Відьомський Київ - квест-екскурсія

28 жовтня

Вартість: 75 грн.

Цікава подорож та знайомство з київськими відьмами, язичниками. Українська магія і міські легенди чекають на вас.

Хелловін на Лисій Горі

28 жовтня в 15:00

Екскурсія на Лису Гору на честь свята Хелловін зі святковим шоу і ворожінням.

28 жовтня, в 13:00.

Вартість: 30 грн.

У програмі:

- Містична фотозона;

- Конкурс на кращий костюм;

- Танці навколо вогнища;

- Конкурси та рухливі ігри для дітей і дорослих з Відьмою;

- Гарячі та смачні страви від кафе під відкритим небом.

Бал у Воланда

31 жовтня, 20:00

Д12, вул. Десятинна, 12

Вартість: 700 грн

Приходьте на бал у Воланда і пориньте в знамениту атмосферу булгаковської історії. Хочете вибрати головну Маргариту вечора? А може, випити коктейль від містичного бармена? Вас чекає шоу-балет грішниць, костюмована вечірка, сеанс чорної магії та багато іншого.

Рукописи горять. Halloween в музеї Булгакова

29-31 жовтня, 20:00-22:00

вул. Андріївський узвіз, 13

Вартість: 400 грн

В цей вечір гостям дадуть шанс заглянути на Великий бал напередодні наймагічнішої ночі в році. Разом з іншими, чиї особи приховає маска, ви зможете зробити променад по старовинному будинку, занурюючись в історії з геніальних творів.

TSARSKY Halloween Thriller Night

2 листопада

Dress сode: Hollywood Stars or Zombie Suit

Вхід тільки в костюмах!

У програмі вечора:

• Мюзикл з балетом за мотивами Thriller Майкла Джексона,

• Даша Астаф'єва,

• Гурт MOZGI

• А також резидент клубів Ібіци DJ Viktor Martini

Є кілька цікавих пропозицій і для кіноманів.

Ніч жахів у Multiplex

27 жовтня

В хоррор-меню цієї ночі на вас чекають:

- продовження культової франшизи "Хеллоуїн": на великий екран повернеться маніяк Майк Майєрс, якому буде протистояти героїня Джеймі Лі Кертіс;

- ідеальний рімейк фільму "Воно", знятий на основі роману майстра жахів Стівена Кінга;

- детективно-сатиричний фільм жахів "Пастка", номінант на торішню премію Оскар.

Крім того, в програмі заходу передбачені приємні несподіванки і страшні цікавинки.

Ніч кіно Horror Movies в просторі Циферблат

27 жовтня

У програмі:

- Кошмар на вулиці в'язів (1984)

- Омен (1976)

- Хелловін (1978).