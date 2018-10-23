Найстрашніше свято: де відзначити Хелловін-2018
Одне з найяскравіших і найстрашніших свят Хелловін традиційно відзначають в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.
В цьому році 31 жовтня випадає на середу, проте святкувати Хелловін починають ще у вихідні, в цьому році - це 27-28 жовтня. УНІАН зібрав для вас найкращі варіанти заходів у столиці, щоб Хелловін-2018 приніс задоволення і запам'ятався надовго.
Куди піти на Хеллоуїн 2018 в Києві?
27 жовтня
Вартість екскурсії: 35 грн. + вхідний квиток в експозиції (50 грн дорослі, 25 грн студенти, 18 грн школярі та студенти).
В цьому році в музеї обіцяють провести страшну екскурсію і цікаві квести. Квести підходять як сім'ям з дітьми, так і компанії друзів будь-якого віку. Вхід в музей в костюмах - вільний!
27 жовтня
Вартість: 200 грн.
Клуб "Бінго"10-й рік поспіль запрошує на наймасштабніший андеграундний Хелловін у Києві! Обіцяють найбільший rock-Halloween в Україні!
Вас чекають 12 годин живої та електронної музики, яскраві вбрання, несподівані маски і зловісний грим, фотозони, ярмарок та конкурс костюмів. На сцені: Komissiya, Передсмертна кадриль, Shadazz, Respect Your Mom та інші.
27 жовтня
Натовпи мертвих людей пройдуть вулицями Києва. Військові проти зомбі–це бій, який відбудеться у переддень Хелловіна 27 жовтня о 13:30 біля м. Золоті Ворота.
Близько півтисячі зомбі, привидів, культових персонажів з фільмів жахів і інша нечисть будуть йти вулицями міста, і тільки ті, хто вижив, озброєні саморобною зброєю будуть давати їм відсіч.
Відьомський Київ - квест-екскурсія
28 жовтня
Вартість: 75 грн.
Цікава подорож та знайомство з київськими відьмами, язичниками. Українська магія і міські легенди чекають на вас.
28 жовтня в 15:00
Екскурсія на Лису Гору на честь свята Хелловін зі святковим шоу і ворожінням.
Halloween у Феофанії
28 жовтня, в 13:00.
Вартість: 30 грн.
У програмі:
- Містична фотозона;
- Конкурс на кращий костюм;
- Танці навколо вогнища;
- Конкурси та рухливі ігри для дітей і дорослих з Відьмою;
- Гарячі та смачні страви від кафе під відкритим небом.
31 жовтня, 20:00
Д12, вул. Десятинна, 12
Вартість: 700 грн
Приходьте на бал у Воланда і пориньте в знамениту атмосферу булгаковської історії. Хочете вибрати головну Маргариту вечора? А може, випити коктейль від містичного бармена? Вас чекає шоу-балет грішниць, костюмована вечірка, сеанс чорної магії та багато іншого.
Рукописи горять. Halloween в музеї Булгакова
29-31 жовтня, 20:00-22:00
вул. Андріївський узвіз, 13
Вартість: 400 грн
В цей вечір гостям дадуть шанс заглянути на Великий бал напередодні наймагічнішої ночі в році. Разом з іншими, чиї особи приховає маска, ви зможете зробити променад по старовинному будинку, занурюючись в історії з геніальних творів.
TSARSKY Halloween Thriller Night
2 листопада
Dress сode: Hollywood Stars or Zombie Suit
Вхід тільки в костюмах!
У програмі вечора:
• Мюзикл з балетом за мотивами Thriller Майкла Джексона,
• Даша Астаф'єва,
• Гурт MOZGI
• А також резидент клубів Ібіци DJ Viktor Martini
Є кілька цікавих пропозицій і для кіноманів.
Ніч жахів у Multiplex
27 жовтня
В хоррор-меню цієї ночі на вас чекають:
- продовження культової франшизи "Хеллоуїн": на великий екран повернеться маніяк Майк Майєрс, якому буде протистояти героїня Джеймі Лі Кертіс;
- ідеальний рімейк фільму "Воно", знятий на основі роману майстра жахів Стівена Кінга;
- детективно-сатиричний фільм жахів "Пастка", номінант на торішню премію Оскар.
Крім того, в програмі заходу передбачені приємні несподіванки і страшні цікавинки.
Ніч кіно Horror Movies в просторі Циферблат
27 жовтня
У програмі:
- Кошмар на вулиці в'язів (1984)
- Омен (1976)
- Хелловін (1978).