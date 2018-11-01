Жодної готівки: у Києві вводять єдиний електронний квиток у громадському транспорті (відео)

Спершу квиток працюватиме у тестовому режимі.

З 1 листопада у метро, автобусах, тролейбусах і трамваях Києва вводять електронний квиток. Спершу він працюватиме в тестовому режимі.

Це безконтактна пластикова карта, яку можна купити за 40 грн і поповнювати. Купити електронні квитки можна у кондукторів у транспорті, касах метрополітену, а також у спеціальних боксах, кіосках "Преса", "Турінфо", "Т-Кіосках". Там же електронні квитки можна поповнювати.

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Вартість проїзду з електронним квитком залишається стандартною – 8 грн. Якщо поповнити карту на 50 та більше поїздок, діють знижки до 6,5 грн за проїзд. У транспорті встановлять валідатори – спеціальні зчитувальні пристрої для розрахунку. Достатньо прикласти до апарата картку – і сума проїзду «спишеться» з неї автоматично.