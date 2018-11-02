В Одесі суд подовжив арешт водієві BMW, який збив на смерть двох пішоходів на зупинці

Винуватець смертельного ДТП залишатиметься під вартою до 1 січня 2019 року.

Сьогодні Київський районний суд Одеси подовжив арешт водієві BMW, підозрюваного в скоєнні 8 вересня ДТП, унаслідок якого загинули двоє пішоходів на зупинці, а також дістали травми ще п'ять осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, 2 листопада було розглянуто клопотання про подовження запобіжного заходу підозрюваному у скоєнні ДТП (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України) на 6-й станції Великого Фонтану.

Водієві подовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці, тобто до 1 січня 2019 року.

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«За версією слідства, 8 вересня близько 21.00 водій, рухаючись на автомобілі BMW M5 вул. Фонтанська дорога, грубо порушив Правила дорожнього руху. Зокрема, він проігнорував вимоги червоного сигналу світлофора та скоїв зіткнення з автомобілем Skoda Octavia, який почав рух на зелений сигнал світлофора», - зазначили в суді.

В результаті зіткнення BMW M5 виїхав за межі проїжджої частини на лівий тротуар і наїхав на пішоходів, з яких двоє загинули на місці події.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі ввечері 8 вересня через зіткнення двох іномарок одна з них влетіла в зупинку громадського транспорту: двоє людей загинули, п'ятеро госпіталізовані. Прокуратура повідомила про підозру 27-річному водієві BMW.