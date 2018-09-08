В Одесі BMW влетів у зупинку з людьми, троє загиблих (фото, відео)

Усі жертви ДТП - з числа пішоходів, водій BMW і його пасажирки не постраждали.

В Одесі в суботу ввечері, 8 вересня, при зіткненні двох іномарок одна з них влетіла у зупинку громадського транспорту: три людини загинули, чотири госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Одеській області, ДТП трапилася на Фонтанській дорозі (курортна зона міста – УНІАН).

«Водій автомобіля BMW, рухаючись на великій швидкості, здійснив зіткнення з автомобілем Skoda. В результаті зіткнення автомобілі відкинуло в різні боки узбіччя, де в цей час перебували перехожі», - сказали у відділі.

Спочатку повідомлялося про двох загиблих і п'ятьох травмованих. Згодом ж у поліції уточнили, що ще одна людина померла в кареті швидкої допомоги. Інформація про постраждалих уточнюється.

Читайте такожВ Одесі потрапив в аварію автомобіль рятувальників, які їхали гасити пожежу на СТО

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як пише «Думская» з посиланням на очевидців, водій BMW, рухався на швидкості близько 100 км/год у бік 7-й станції Фонтану. Усі жертви - з числа пішоходів. Водій BMW і його пасажирки дивом не постраждали. "Однак до приїзду поліції автомобіліста побили свідки події", - передає видання.

За даними ЗМІ, за кермом BMW перебував 27-річний одесит Олег С.

Видання також повідомляє, що "очевидці впізнали машину BMW із держномером ВН1735НІ, як постійну учасницю вуличних гонок".

Як розповів керівник регіональної поліції Руслан Форостяк на сторінці в Facebook, за попередніми даними, водій BMW не впорався з керуванням, скоїв зіткнення з іншим автомобілем і вилетів на тротуар, де збив пішоходів.

Відео: Пушкинская.net

"Знову ж таки попередньо, двоє з пішоходів загинули на місці, ще кілька отримали тілесні ушкодження", - пояснив Форостяк і закликав автомобілістів уникати району ДТП, де утворився затор. На місце події терміново виїхали керівники обласної поліції і прокуратури.

Відео: Думська Немає

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві на вулиці Олени Теліги сталося ДТП за участю мотоцикла і тролейбуса.