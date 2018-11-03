Лише 6% студентів, що навчаються у Польщі, планують повернутися в Україну

Ще 22% українських студентів дотепер не визначилися з планами на майбутнє.

За даними дослідження аналітичного центру CEDOS, лише 6% нинішніх студентів, які навчаються у Польщі, точно планують повернутися в Україну. Основні причини такого рішення — бажання жити ближче до друзів, прагнення використовувати отримані знання на користь Україні, жити у звичайній культурному середовищі, невдалі спроби знайти хорошу роботу в Польщі.

Про це у своїй статті для ZN.UA пише Оксана Онищенко. За її словами, ще 22% українських студентів дотепер не визначилися з планами на майбутнє.

"Це означає, що є певні причини, які не дають їм однозначно сказати: я не хочу повертатися, — зазначає оглядач. — На думку експертів CEDOS, Україна, правильно організувавши інформаційну кампанію, ще може вплинути на їх рішення. Це можуть бути історії успіху тих, хто повернувся, інформація про те, як можна працевлаштуватися в Україні, і т. п."

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Автор вказує, що плани тих, хто не буде повертатися на Батьківщину, отримавши диплом польського університету, розрізняються. Хочуть залишитися в Польщі всього 23%, 24% — переїхати в іншу країну ЄС, 8% — виїхати в іншу країну за межами ЄС. Ті, хто планує залишитися в Польщі, пояснюють це багатьма причинами. Найпопулярніша — найкращі умови для життя і можливість заробляти більше, ніж в Україні.

Крім того дві третини респондентів (67%) не мають польських коренів, але 31% стверджує, що їх бабусі чи дідусі народилися в Польщі, йдеться в дослідженні аналітичного центру CEDOS. А ще кожен десятий український студент у Польщі має так звану "карту поляка".

"Вона дозволяє особам польського походження отримати довгострокову візу з правом в'їзду і виїзду, можливістю знайти легальну роботу без дозволу на це та з безкоштовним доступом до освітньої системи, — зазначено у звіті дослідження. — З 2014 р. власники "карти поляка" можуть осісти в Польщі і отримати постійний дозвіл на проживання. З 2 вересня 2016 р. власники "карти поляка", що осіли в Польщі, вже через рік можуть отримати громадянство. З 1 січня 2017 р. такі особи можуть одержувати фінансову підтримку протягом перших дев'яти місяців проживання в Польщі".