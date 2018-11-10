Всесвітній день шопінгу: історія свята

День шопінгу – це день великих знижок, що надаються на найрізноманітніші товари власниками найбільших інтернет-майданчиків.

11 листопада у світі відзначається Всесвітній день шопінгу.

Про цей день мало хто знає, все почалося в 2009 році, коли інтернет-майданчик "Alibaba Group" з Китаю здійснив маркетинговий хід під назвою «Всесвітній День Шопінгу», влаштувавши грандіозний розпродаж.

Дуже швидко до цієї ініціативи приєдналися й інші великі китайські інтернет-майданчики.

Таким чином, День шопінгу – це день великих знижок, що надаються на найрізноманітніші товари власниками найбільших інтернет-майданчиків. Сьогодні його протиставляють знаменитій «Чорній п'ятниці».

Читайте такожЧорна п'ятниця 2018: коли чекати в Україні день грандіозних знижок

Якщо покупки – ваша стихія, приєднуйтеся до цього свята. І вдалого вам шопінгу!

Для того, щоб шопінг вдався, підготуйтеся до нього заздалегідь:

- визначте бюджет покупок,

- складіть список покупок напередодні,

- купуйте виважено, не піддавайтеся на хитрощі магазинів,

- перевірте реальну вартість речей, які вам сподобалися,

- складіть віш-ліст покупок.