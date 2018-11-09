Крах для "бляхобізнесу" і європейське автозвалище: експерт назвав плюси й мінуси нових законів про розмитнення

Що стосується організаторів бізнесу із ввезення та продажу "евроблях", то для них ці закони - 100% негатив, вважає експерт.

Прийняті Верховною Радою нові Закони про зниження акцизного збору при імпорті авто дозволяють ввозити "будь-які розвалюхи, що димлять і чадять" - б/у авто Євро 0, але як і раніше, забороняють привозити нові авто нижче Євро-5.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко.

На думку Назаренка, ухвалені Радою закони швидше грають на руку ЄС, який таким чином "позбавляється" від старих машин.

"Україна перетвориться на смітник для вивезення євроавтошроту. І я кажу не просто про старі авто з ЄС, які можуть їздити (подібні до блях і старющі Жигулі по Україні їздять і від блях не відрізняються). Я кажу про повністю гнилий автошрот, який вже не їздить і який завозитимуть на евакуаторах в Україну наші "бізнесмени", отримуючи по 200-1000 євро повернення від ЄС утилзбору за вивезення шроту з ЄС, і здаючи шрот на металобрухт, кидаючи те, що не візьмуть (шкідливі для здоров'я компоненти) в наших лісах. Плюс у автозаводів ЄС з'являється додатковий ринок: навіть ті європейці, хто не оновлював авто, так як не знав куди сплавити старе (при забороні у нас нижче Євро 5), тепер знають куди! До нас!", - пише Назаренко.

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Що стосується організаторів бізнесу із ввезення та продажу "евроблях", то для них ці закони - 100% негатив, вважає експерт.

"Прості бляхери тепер кинуться оформляти і розмитнювати авто, зістрибнуть з їх гачка, а вони позбудуться заробітку на бляхах. Хто їм буде давати по 900-1500 євро за ввезення блях через верблюда або по 200 євро за "перезаїзд", якщо можна буде легально розмитнити авто навіть Євро 0", - йдеться в повідомленні.

Назаренко вважає, що вони тепер будуть лобіювати вето Законів, щоб не втратити налагоджений бізнес і підгодованих клієнтів.

А для "простих українських бляхерів" ці закони є перемогою, зазначає Назаренко.

"Тепер можна розмитнити будь-яку бляху з Євро 0 за зменшеними ставками акцизу (у 5-38 разів менше порівняно з існуючими). Плюс ще й знижка на розмитнення 50% на 90 днів з моменту публікації Законів. Плюс розмитнення без виїзду за кордон на внутрішній митниці без документів на авто при наявності договору купівлі/продажу авто, оформленого без нотаріуса в будь-якій підворотні на Подолі", - пише експерт.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.

За ухвалення законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" (№8487) у другому читанні проголосували 250 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Як повідомила під час свого виступу голова парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, після прийняття законопроекту в першому читанні було отримано 94 пропозиції від суб'єктів законодавчої ініціативи, з яких 8 були враховані повністю, а 6 - частково. За її словами, закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об’єму. Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і понад 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно 50 і 100 євро. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і понад 3500 куб. см вводяться базові ставки відповідно 75 і 150 євро.

Також вводиться граничний коефіцієнт віку автомобіля, що становить 15. Тобто, для автомобілів, вік яких перевищує 15 років, буде застосовуватися коефіцієнт 15.

За словами Южаніної, передбачається використання понижуючого коефіцієнта 0,5 при розрахунку ставки податку за розмитнення раніше ввезених авто (так званих «евроблях»), якщо вона буде здійснена протягом перших 30 днів з дня набрання чинності законом.