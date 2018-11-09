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У Києві написали радіодиктант національної єдності (відео)

13:37, 09 листопада 2018
Суспільство
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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В країні його традиційно проводять в День української писемності та мови. У Києві - в червоному корпусі, там були не лише студенти, а багато іноземців і, зокрема, іноземні посли. 

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Теги: #Київ#радіодиктант#день української писемності