У Києві написали радіодиктант національної єдності (відео)

В країні його традиційно проводять в День української писемності та мови.

Пишемо разом - під таким девізом всі охочі сьогодні долучилися до радіодиктанту національної єдності.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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В країні його традиційно проводять в День української писемності та мови. У Києві - в червоному корпусі, там були не лише студенти, а багато іноземців і, зокрема, іноземні посли.