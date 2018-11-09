У Києві написали радіодиктант національної єдності (відео)
13:37, 09 листопада 2018Суспільство
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В країні його традиційно проводять в День української писемності та мови.
Пишемо разом - під таким девізом всі охочі сьогодні долучилися до радіодиктанту національної єдності.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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В країні його традиційно проводять в День української писемності та мови. У Києві - в червоному корпусі, там були не лише студенти, а багато іноземців і, зокрема, іноземні посли.
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