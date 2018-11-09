"Тітушку" Крисіна повернуть до київського СІЗО

Відповідне рішення ухвалила суддя Солом’янського райсуду Києва Олена Курова після таємного засідання у своєму кабінеті за участі прокурора, без присутності адвокатів Крисіна.

«Тітушку» Юрія Крисіна, якого обвинувачують у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія та у протидії учасникам Євромайдану та катуванні таки повернуть до слідчого ізолятора Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила суддя Солом’янського райсуду Києва Олена Курова.

Вона провела таємне засідання у своєму кабінеті, на яке покликала лише прокурора, і в підсумку задовольнила клопотання адвокатів Крисіна про повернення його до київського СІЗО з колонії в Торецьку.

При цьому Курова пояснила проведення засідання не в судовій залі, а в кабінеті тим, що нібито на суд, крім прокурора, ніхто не прийшов, хоча це не відповідає дійсності, оскільки журналісти чекали в коридорі біля її кабінету на початок засідання.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 листопада, раніше засідання Солом’янського районного суду Києва, на якому мали розглянути клопотання про повернення Крисіна з місця відбування покарання у слідчий ізолятор, у зв’язку з неявкою адвокатів перенесли на 21 грудня.

Адвокати клопотали про повернення Крисіна до СІЗО в рамках розслідування кримінальної справи про напад на АЗС, у рамках якої він обвинувачується в хуліганстві.

Довідка УНІАН. На початку Крисіна етапували до Торецької виправної колонії №2 для відбування покарання у справі про вбивство журналіста Веремія. У цій справі його засудили за ст. 296 Кримінального кодексу - хуліганство.

Водночас у Дарницькому райсуді Києва розглядається справа проти Крисіна за епізодом щодо протидії Євромайдану та катуванні. За даними слідчих, у січні 2014 року біля станції метро «Петрівка» «тітушки» викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу у свій наметовий табір поблизу станції метро «Бориспільська» та катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію. Крисіну інкримінується залучення осіб до охорони табору «тітушок» і надання вказівок про вчинення протиправних дій стосовно Іваненка.