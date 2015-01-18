Наказ про масований вогонь спровокований бойовиками, наказу наступати немає - Лисенко

Про це зхаявил спікер АТО Андрій Лисенко в ефірі російського каналу Дождь.

"Коли в останні кілька днів стало зрозуміло, що бойовики не збираються дотримуватися мінських угод, було прийнято рішення, зокрема, про те, щоб звільнити ту частину території донецького аеропорту, яку зайняли бойовики", - сказав він.

При цьому Лисенко підкреслив, що «українські військові не планують наступальних дій, які перетинали б лінію розмежування, зафіксовану мінськими угодами».

Крім того, він спростував інформацію, що з'явилася в інтернеті, про те, що українські ВПС підняли в повітря бойові літаки.

Читайте такожУ Донецьку почалися масштабні бої - ЗМІ«Військова авіація не працює по цілях», це заборонено мінськими угодами, зазначив Лисенко. «Санітарна авіація вивозить наших бійців з території аеропорту. З повітря вогонь не ведеться», - пояснив він.

Вранці 18 січня стало відомо, що армія отримала наказ почати масовані артилерійські удари по позиціях супротивника в секторі «Б» (група сил на захід від Донецька). Пізніше Андрій Лисенко оголосив про велику операцію в донецькому аеропорті.

Читайте такожУкраїнські військові отримали наказ відкривати масований вогонь по бойовиках - БірюковЗ Донецька весь день повідомляють про безперервну канонаду важких знарядь. Блогер Енріке Менендес, який перебуває у місті, розповів в ефірі каналу Дождь, що це наймасштабніші артобстріли за останні місяці.

Сепаратисти раніше заявили про невдалу спробу української бронетехніки прорватися до аеропорту за Путилівським мостом, який пізнішебув зруйнований.