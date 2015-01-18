Наказ про масований вогонь спровокований бойовиками, наказу наступати немає - Лисенко

20:58, 18 січня 2015
Суспільство
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Наказ почати масований обстріл позицій сепаратистів був відданий українській армії після того, як бойовики продемонстрували повне небажання виконувати умови мінських угод.

Наказ про масований вогонь віддано через порушення перемир'я бойовиками

Про це зхаявил спікер АТО Андрій Лисенко в ефірі російського каналу Дождь.

"Коли в останні кілька днів стало зрозуміло, що бойовики не збираються дотримуватися мінських угод, було прийнято рішення, зокрема, про те, щоб звільнити ту частину території донецького аеропорту, яку зайняли бойовики", - сказав він.

При цьому Лисенко підкреслив, що «українські військові не планують наступальних дій, які перетинали б лінію розмежування, зафіксовану мінськими угодами».

Крім того, він спростував інформацію, що з'явилася в інтернеті, про те, що українські ВПС підняли в повітря бойові літаки.

Читайте такожУ Донецьку почалися масштабні бої - ЗМІ«Військова авіація не працює по цілях», це заборонено мінськими угодами, зазначив Лисенко. «Санітарна авіація вивозить наших бійців з території аеропорту. З повітря вогонь не ведеться», - пояснив він.

Вранці 18 січня стало відомо, що армія отримала наказ почати масовані артилерійські удари по позиціях супротивника в секторі «Б» (група сил на захід від Донецька). Пізніше Андрій Лисенко оголосив про велику операцію в донецькому аеропорті.

Читайте такожУкраїнські військові отримали наказ відкривати масований вогонь по бойовиках - БірюковЗ Донецька весь день повідомляють про безперервну канонаду важких знарядь. Блогер Енріке Менендес, який перебуває у місті, розповів в ефірі каналу Дождь, що це наймасштабніші артобстріли за останні місяці.

Сепаратисти раніше заявили про невдалу спробу української бронетехніки прорватися до аеропорту за Путилівським мостом, який пізнішебув зруйнований.

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