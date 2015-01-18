У Донецьку підірваний Путилівський міст (фото)
17:58, 18 січня 2015Суспільство
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В'їзд до Донецька з північної сторони тепер неможливий, так як підірваний Путилівський міст.
Як повідомляють Новости Донбасса, інформація за яких умов це сталося, не уточнюється.
Читайте такожУ Вуглегірську внаслідок обстрілу з "Градів" загинули двоє дітей (фото)Користувачі соцмереж поширюють зведення з груп сепаратистів, згідно з якими міст був знищений самими терористами.
Путилівський підірваний міст
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