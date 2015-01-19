"Товар тимчасово не продається": в окупованій Керчі завішують банерами порожні прилавки (фоторепортаж)

У мережі з'явилися фотографії, на яких видно, що в двох різних супермаркетах Керчі порожні полиці завішують банерами, повідомляє Керч.ФМ.

Мешканка Керчі розповіла, що її дуже здивувало, що порожні полиці почали завішувати банерами. Також, що у магазинах багато порожніх полиць і немає товару, а навіть якщо він є, то купити - неможна.

«Зайшла в магазин, а там багато порожніх полиць, а в іншому магазині написано на багатьох товарах «Товар тимчасово не продається», і так вже не перший день», - говорить вона.

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Обурило керчанку і те, що у магазині відсутні надруковані цінники.

«Мене здивувало те, що в такому великому супермаркеті всі цінники практично написані від руки. А на касі ціни і зовсім можуть не співпадати», - заявила жінка.

Також вона зазначила, що в деяких керченських супермаркетах не продають алкоголь, а якщо продають, то тільки на одній касі.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, у Керчі також продають неякісні продукти за високими цінами.