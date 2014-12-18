У паніці через рубль росіяни змели «все, що змогли знайти і винести» з полиць магазинів (фото)

У ніч на четвер, 18 грудня, в Росії пройшов другий нічний масовий шопінг: жителі країни змели всі цінні товари з полиць магазинів, а нові товари не поспішають з'являтися на прилавках, пише Новое Время.

"Ще вчора всі соціальні мережі рясніли фотографіями диких черг і тисняви в магазинах, а сьогодні ми бачимо порожні полиці. За кілька днів паніки народ скупив все цінне з магазинів електроніки, меблів і одягу. Все, на що не встигли підняти ціни. Все, що змогли знайти і забрати", - пише у своєму блозі фотограф Ілля Варламов.

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За його словами, вночі четверга в російських торгових центрах або відсутній товар, або на нього вже встановили нові ціни. «М-Відео, наприклад, сьогодні опівночі підняли ціни на 60%. Переписати цінники ще не встигли, так що треба уточнювати на касі. Народ спочатку радіє недорогому гаджету, біжить на касу, а там йому кажуть: "Вибачте, але ціна змінилася", - розповів блогер.

Варламов додав, що продавці зізналися йому, що не поспішають оновлювати асортимент вітрин і прилавків, так як чекають підвищення цін.

"Черг таких як вчора і сьогодні вдень вже немає. Є паніка? Є", - підсумував росіянин.