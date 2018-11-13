В Одесі суд заарештував 14 елітних квартир, які були двічі продані забудовниками

Десяти інвесторам завдано збитків на загальну суму понад 6 млн грн.

Приморський районний суд Одеси заарештував розташовані в елітному житловому комплексі 14 квартир, які було двічі продано забудовниками.

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Про це сказано в постанові суду, ухваленій минулого тижня суддею Віталієм Куцаровим, який розглянув клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3.

Йдеться, зокрема, про квартири в житловому комплексі «Гагарін Плаза», розташованому в курортній Аркадії - на Гагарінському плато. Згідно з постановою, 19 вересня 2017 року в поліцію надійшов рапорт про те, що посадові особи приватних компаній «Прогрес-Ріелт», «Прогрес-Буд», «Добробуд ЛТД», «ОДЕКУ Девелопмент» і кооператив «Престиж VII» у квітні 2014- го, здавши в експлуатацію вказаний комплекс, не передали квартири власникам (інвесторам), а оформили їх на третіх осіб.

Таким чином, інвесторам завдано збитків в особливо великих розмірах - на загальну суму понад 6 млн грн. Дані кошти було внесено, згідно з договорами, укладеними в 2006-2007 роках.

Зокрема, слідством встановлено 14 квартир, за які 10 інвесторів зробили внесок, але не отримали права власності на квартири. Це елітне житло різної площі, розташоване на різних поверхах у будинку поряд з пляжем «Аркадія».

Під час досудового розслідування встановлено, що постраждалі укладали інвестиційні договори на відповідні квартири з «Добробуд ЛТД», «Прогрес-буд», «Прогрес-Ріелт» і «Інвест-прогрес».

Також, згідно з матеріалами кримінального провадження, встановлено, що приймала в експлуатацію вищезгаданий будинок №5/2 на Гагарінському плато Державна архітектурно-будівельна інспекція України.

Згідно із сертифікатом, крім замовника будівництва «Добробуд ЛТД», підрядником будівництва зазначено ТОВ «Метроном».

Встановлено, що, коли постраждалі укладали інвестиційні договори на будівництво багатоповерхового будинку, забудовниками ТОВ «Прогрес-Буд» і ТОВ «Добробуд ЛТД», але надалі, у зв'язку з банкрутством «Прогрес-Буд» єдиним забудовником став «Добробуд ЛТД».

«Далі, забудовником, відповідно до показань постраждалих, було змінено технічні характеристики багатоповерхових будинків, в тому числі площа поверхів і зокрема квартир, щодо яких з постраждалими було укладено інвестиційні договори зі згаданими підприємствами», - сказано в постанові суду.

Відзначається, що в результаті дій посадових осіб і підписання ними інвестиційних договорів на фактично ті самі квартири з іншими фізичними особами, постраждалі позбавлені права власності на відповідні квартири. На сьогодні розслідування триває.

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