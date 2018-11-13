Ув'язнені в ОРДЛО піддаються тортурам - правозахисники

На сьогоднішній день з окупованого Донбасу на підконтрольні українському уряду території перевели 186 осіб, що становить трохи більше 1% від загальної кількості ув'язнених.

Становище осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі на підконтрольних бойовикам територіях Донецької і Луганської областей, супроводжується низкою проблем, серед яких неналежна медична допомога, випадки катувань та жорстокого поводження та тримання під вартою без належних підстав.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Харківської правозахисної групи.

Згідно з результатами дослідження, проведеного спільно з «Донбас СОС», Луганським обласним правозахисним центром «Альтернатива» та Громадським комітетом захисту конституційних прав та свобод громадян, наразі в установах виконання покарань на території ОРДЛО є тільки елементарні ліки, а повноцінне лікування не отримують ті хворі, рідні яких не мають змоги передати необхідні їм ліки.

В окремих установах Донецької і Луганської областей відбувається використання примусової чи безоплатної праці.

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Також правозахисники заявляють про випадки відсутності опалення, пошкоджені від обстрілів будівлі; нестачу якісної питної води та почасове електропостачання в частині установ; випадки катувань та жорстокого поводження, від якого найбільше страждають ті, хто не змирився зі зміною влади.

Крім того, серед проблем - тримання під вартою без належних підстав, оскільки частина засуджених, які утримуються в місцях несвободи в ОРДЛО, уже мають підстави для звільнення за українським законодавством.

Правозахисники зазначили, що у засуджених на території ОРДЛО відсутні гарантії безпеки в разі ескалації конфлікту, а у частини з них - тяжкий психологічних стан через відсутність фактичної можливості переведення на підконтрольну Україні територію.

У зв'язку з цим наголошується на досі невирішених проблемних питаннях щодо відсутності дієвого механізму переведення засуджених з ОРДЛО для подальшого відбування покарання на підконтрольну уряду України територію, врегулювання правового статусу осіб, які відбувають покарання на тимчасово окупованих територіях, та ін.

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Правозахисники нагадали, що з літа 2014 року представники незаконних збройних формувань взяли під свій контроль установи виконання покарань на тих територіях, які фактично не контролювалися владою України. На той момент, за інформацією Державної кримінально-виконавчої служби України, було таких 14 пенітенціарних установ в Луганській області і 14 - в Донецькій. Станом на листопад 2014 року в них перебувало 16,2 тис. осіб (9,7 тис. осіб у Донецькій області та 6,5 тис. – в Луганській).

На сьогодні з тимчасово окупованої території для відбування покарань на підконтрольних українському уряду територіях було переведено 186 осіб, що становить трохи більш як 1% від загальної кількості осіб, які залишилися в місцях несвободи в ОРДЛО. При цьому йдеться тільки про осіб з Донецької області – за більш ніж чотири роки жодного засудженого з Луганської області не було переведено.

За результатами опитування, майже 90% засуджених (і членів їхніх сімей), які відповіли на питання, хочуть відбувати покарання на підконтрольній уряду України території.

Також повідомляється, що окремі колонії, починаючи з 2014 року, опинилися в епіцентрі бойових дій, в результаті чого серед засуджених і співробітників установ, які в них перебували, були поранені й вбиті. Наразі відомо про щонайменше 11 загиблих та 23 поранених засуджених в Донецькій області.

Крім того, правозахисники заявили, що з початку конфлікту з’явилася практика використання установ виконання покарань як "живого щита".

"Біля колоній, що перебували поблизу лінії зіткнення, розміщувалося різного роду важке озброєння, з якого велися обстріли, тим самим наражаючи засуджених та співробітників установ на небезпеку стрільби у відповідь. Відомі окремі, нечисленні, випадки залучення засуджених та осіб, взятих під варту, до участі в незаконних збройних формуваннях", - повідомили правозахисники.

Головним джерелом інформації для написання доповіді стали безпосередні свідчення людей, що знаходилися в місцях несвободи на тимчасово окупованих територіях Донбасу, та їхніх рідних.