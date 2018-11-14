У справі про криваву ДТП у Харкові знайшли нестикування - адвокат Дронова заявив відвід експертам

Наступне засідання суду заплановано на 20 листопада.

Адвокат Дронова вимагає відводу експертів Інституту імені Бокаріуса, які визначили межі перехрестя і підтвердили свій же попередній висновок, що авто Дронова заїхало на грань перехрестя, коли зупинився на світлофорі.

Як видно на схемі, опублікованій харківською журналісткою Тетяною Доцяк, дані експертизи і стоп-кадру камери відеоспостереження не збігаються. На запису видно, що автомобіль Дронова не заїхав за лінію.

"Чому адвокат Дронова заявив відвід експертам інституту Бокаріуса. Ось дві картинки з останньої додаткової експертизи. Перше фото - стоп-кадр з відеокамери спостереження, друге - намальована експертами схема. І там, і там кордон перехрестя малювали ті ж експерти. Тільки на стоп-кадрі він проходить перед автомобілем, і видно, що Дронов не заїхав на кордон. А на схемі - під автомобілем, і експерти трактують "заїхав на перехрестя 90 см", - пояснила журналістка.

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"Адвокат Дронова висновок називає "брехнею". Прокурор: "Дивлячись під яким кутом дивитися". Суддя: "Які до мене претензії?", - додала Доцяк.

Наступне засідання суду заплановано на 20 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.