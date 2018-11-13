Моторошна ДТП у Харкові: суд відмовився викликати як свідка медсестру, яка брала аналізи у Зайцевої

Наступне засідання суду призначене на 20 листопада.

Київський районний суд Харкова відмовився викликати на засідання як свідка медсестру, яка брала аналізи в обвинуваченої в смертельній ДТП на вул. Сумській Олени Зайцевої.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Зокрема, захисник потерпілих Лариса Матвєєва подала в суд клопотання про виклик до суду як свідків медсестру, яка брала аналізи у Зайцевої після аварії, і психіатра, який оглядав її.

Крім того, вона просила суд долучити до справи чеки, які підтверджують повернення членам сім'ї Зайцевої грошей, які ті нібито відправляли, щоб допомогти сім'ям потерпілих.

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Матвєєва заявила, що факт переказу грошей потерпілим не може бути підставою для пом'якшення вироку.

«Ці кошти ні з ким не узгоджувалися, ніяк не визначались, не було підтвердження з боку потерпілих. Грошові кошти було переказано як благодійна допомога, тобто це не можна ідентифікувати як пом'якшувальну обставину», - сказала адвокат.

У свою чергу захисник іншого обвинуваченого у скоєнні ДТП Геннадія Дронова Сергій Перепелиця зажадав відводу експертів, які проводили повторні експертизи. За його словами, у висновку експерта немає відповідей на запитання, які ставилися при призначенні експертиз.

Адвокат Зайцевої Юлія Козир заявила, що всі ці клопотання спрямовані на затягування процесу.

Суд долучив документи до справи і відхилив клопотання про виклик свідків.

Наступне засідання суду призначено на 20 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.