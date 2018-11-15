Київрада перейменувала вулицю Сабурова на Троєщині та кілька інших

Київрада сьогодні перейменувала шість вулиць та провулків столиці.

У назвах київських вулиць увічнили пам’ять відомих артистів, які народилися в Києві, – Сержа Лифаря та Марії Капніст.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення підтримала сьогодні на засіданні сесії більшість депутатів Київради.

Так, вулицю Олександра Сабурова у Деснянському районі перейменовано на вулицю Сержа Лифаря, а вулицю Желябова у Шевченківському районі – на Марії Капніст.

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Крім того, у Шевченківському районі перейменовано: вулицю Невську на Нивську; пров. Баумана – на пров. Фузиків (Віктор та Семен Фузики – київські підприємці, що вважаються засновниками хутора Нивки).

Площа Червона Прєсня у Подільському районі перейменована на площу Щекавицьку, оскільки розташована площа переважно вздовж вулиці Щекавицької.

Вулиця Кіровська у Святошинському районі отримала назву на честь української письменниці Людмили Старицької-Черняхівської.

Раніше УНІАН повідомляв, що Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова у Деснянському районі на вулицю Кубанської України.

Довідка. Олександр Сабуров - радянський військовий діяч, герой Радянського Союзу, генерал-майор військ НКВС.

Серж Лифар - український балетний танцівник та хореограф, відомий як один із найвидатніших танцівників XX століття. Був засновником Академії танцю при «Гранд-Опера», ректором Інституту хореографії та Університету танцю Парижа, почесним президентом Всесвітньої ради танцю ЮНЕСКО.

Марія Капніст - українська актриса. Жертва сталінського терору.