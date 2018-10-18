У Києві з'явилася вулиця Кубанської України

Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова у житловому масиві Лісовий.

Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова у Деснянському районі на вулицю Кубанської України.

Як повідомляє прес-служба Київської міськради, нову назву обрано для відновлення історичної пам’яті про козаче державне утворення на Кубані.

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Відповідне громадське обговорення щодо перейменування проходило із 29 травня до 29 липня 2017 року на єдиному веб-порталі територіальної громади міста, де кожен користувач мав змогу ознайомитися із запропонованим проектом рішення.

Нагадаємо, що вулиця Маршала Жукова розташована у житловому масиві Лісовий, пролягає від вулиці Кіото до вулиці Космонавта Волкова. Свою назву вона отримала у 1974 році на честь радянського військового діяча Маршала Радянського Союзу Георгія Жукова. До цього вулиця мала назву "Поліграфічна" від розташованого на її початку НДІ поліграфічної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко пропонує перейменувати вулицю Івана Кудрі у Києві на честь сенатора США Джона Маккейна, який пішов з життя 25 серпня.