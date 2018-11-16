У Києві виступив репер, довкола якого розгорівся скандал через Крим (фото, відео)

Враженнями про концерт шанувальники репера Jah Khalib діляться в соцмережах.

У Києві 15 листопада в Палаці спорту виступив репер Jah Khalib, довкола якого раніше розгорівся скандал через нібито його концерт в окупованому Криму.

Шанувальники співака бувально завалили Instagram відео й фото з концерту Джа Халіба:

Зазначимо, що російськомовний виконавець з Казахстану стверджує, що лише планував виступити на півострові в 2015 році, однак скасував концерт. З боку СБУ до репера претензій немає, про що свідчить відповідь Служби безпеки на запит "Апострофа".

"На ваш запит від 31.10.2017 повідомляємо, що станом на дату запиту Службою безпеки України рішення щодо заборони в'їзду в Україну вказаної Вами особи не приймалося", - сказано в документі.

Крім того, незадовго до концерту в українській столиці співак поспілкувався з ведучою "Світського життя" Катериною Осадчою, якій розповів про скандал з Кримом.

"Я вже десять раз довів усім прикордонним службам, всім прокуратурам, кримським-некримським, та факт залишається фактом - я не був у Криму. Я повинен був їхати в Крим, але ми скасували концерт. Ситуація загострювалася і ми не хотіли брати участі у політичних розбірках. Тобто в Криму ми не були", - запевняє він.

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