У Києві виступив репер, довкола якого розгорівся скандал через Крим (фото, відео)
У Києві 15 листопада в Палаці спорту виступив репер Jah Khalib, довкола якого раніше розгорівся скандал через нібито його концерт в окупованому Криму.
Шанувальники співака бувально завалили Instagram відео й фото з концерту Джа Халіба:
🚅Закінчилася довга дорога 🛤, ми знову вдома🏠! Я хочу вам сказати одне, концерт @jahkhalib дуже сильно зарядив мене⚡️! Дуже крутий виконавець, сильні слова, сильні ритми, і дуже сильні пісні🎤! Спасибі моїй улюбленій @a.kliuieva 🥰, що була весь день зі мною і допомагала у всьому! Спасибі так само моєму другові й колезі @alexandrusenko_com 🤟за хороші кадри і те, що зміг витримати складну дорогу, і взагалі за продуктивний день! P. S. Величезне спасибі 🌠@fc.agency 🎇за таку можливість побувати на такому крутому заході, а так само попрацювати на таких крутих концертах! 🎶🎵🎶🎵🎤🎶🎵🎶🎶 #vkliuiev #videographer #concert #jahkhalib #kyiv #sumy #agency #friends #canon #sigma #dji #mavicair #roninm #sombrebeings #lovemyjob
Сьогодні я ще раз переконалася в тому , що натхнення-це люди.Однозначно. Для мене творчість-це стиль життя. Бачити в чому-то буденному і простому , щось чарівне і піднімає ваш дух - це теж творчість. Багатогранність це творчість. Я шалено люблю дивних і незвичайних людей, а головне справжніх настільки , що коли їх чуєш мурашки йдуть по всьому тілу , а з очей мимоволі навертаються сльози. Один з таких людей для мене це Баха @jahkhalib людина від якого у мене мурашки завжди. Те, що він робить це гідно найгучніших оплесків , самих низьких поклонів і самих щирих посмішок! Такий живий , без всяких загонів, понтів , а просто справжній , самий добрий , чесний і шалено талановитий Джах♥️ Твоя творчість не схоже ні на що правда , в твоїх піснях можна знайти все і натхнення , і підтримку , і надію. Я шалено рада , що ти знову приїхав до нас, Київ тебе любить так само сильно, як і ти його! Спасибі за таку чесність і за таку творчість , ти божевільний! І твоя музика божевільно божевільна ! Київ завжди чекає і любить 🤟🏻 #jahkhalib #kiev #ego
Зазначимо, що російськомовний виконавець з Казахстану стверджує, що лише планував виступити на півострові в 2015 році, однак скасував концерт. З боку СБУ до репера претензій немає, про що свідчить відповідь Служби безпеки на запит "Апострофа".
"На ваш запит від 31.10.2017 повідомляємо, що станом на дату запиту Службою безпеки України рішення щодо заборони в'їзду в Україну вказаної Вами особи не приймалося", - сказано в документі.
Крім того, незадовго до концерту в українській столиці співак поспілкувався з ведучою "Світського життя" Катериною Осадчою, якій розповів про скандал з Кримом.
"Я вже десять раз довів усім прикордонним службам, всім прокуратурам, кримським-некримським, та факт залишається фактом - я не був у Криму. Я повинен був їхати в Крим, але ми скасували концерт. Ситуація загострювалася і ми не хотіли брати участі у політичних розбірках. Тобто в Криму ми не були", - запевняє він.
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