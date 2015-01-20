У донецькому аеропорту 8 військових потрапили в полон бойовиків

"Сьогодні вранці кілька десятків бійців ВДВ пішли на допомогу своїм, в Донецькому аеропорту. Страшенний туман, видимість була близько 20-30 метрів. Це складно пояснити мирним, які не були жодного разу на передовій- але такий туман смертельний для психіки і для людей", - повідомляє Юрій Бірюков у своєму Фейсбуці.

За словами Бірюкова, пересуватися треба було по пласкому бетонному столі, без єдиного орієнтира.

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"І вони промахнулися, промахнулися на 800 метрів, взяли трохи ліворуч. І потрапили прямо в місце концентрації бойовиків. Був бій. Були загиблі. І 8 людей потрапили в полон. Напевно офіційно це ще не озвучили, але навряд чи хто-то зараз це буде заперечувати - є прізвища, є документи", - йдеться в повідомленні.