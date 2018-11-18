У передмісті Одеси жителі перекрили автотрасу з вимогою увімкнути опалення в житловому комплексі

Зокрема, протестувальники не пропускають транспорт, що слідує до морського порту «Южний».

У передмісті Одеси, біля села Крижанівка, місцеві жителі перекрили трасу Одеса - Южне, вимагаючи ввімкнути опалення в житловому комплексі «Європейський».

Читайте такожУ Херсоні місцеві влаштували акцію протесту біля ОДА через затримку опалювального сезону

Як передає кореспондент УНІАН, близько 150 людей перекрили дорогу, що веде до міста Южне, де також знаходиться найбільший в Україні з перевалки вантажів однойменний морський порт.

Люди безперервно ходять по пішохідному переходу й не пропускають транспорт.

Вони тримають плакати: «Дондов, дай тепло!», «Моя дитина мерзне в ЖК «Європейський» ті інші.

На узбіччі дороги - багато фур, що слідують до порту «Южний». На місці патрульна поліція здійснює відведення транспорту, в тому числі маршрутних автобусів, іншими дорогами, щоб запобігти зіткненням між протестувальниками і водіями автомобілів, які хочуть проїхати в цьому напрямку. Деякі машини під'їжджають до «живого заслону», але розвертаються та їдуть. При цьому спецтранспорт, зокрема, автомобіль газової служби, учасники протесту пропускають.

На місце прибуло керівництво Лиманського відділу поліції.

Учасники акції - мешканці житлового висотного комплексу «Європейський», який територіально знаходиться в Суворовському районі міста (перетин вулиць Бочарова і Сахарова), а юридично належать до Крижанівської сільської ради (Лиманський район Одеської області). Вони стверджують, що в комплексі (приблизно 500 квартир), досі не ввімкнули опалення.

Учасники акції стверджують, що систему не підключають навмисно, за наказом компанії-забудовника «Реал-Інвест» (керівник Костянтин Дондов), якій належить котельня. І нібито це помста мешканцям за те, що вони створили ОСББ. За словами протестувальників, у п'ятницю в Одеській ОДА відбулася нарада, в ході якої нібито було досягнуто компромісу, але опалення в житловому комплексі досі не ввімкнули.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада в Суворовському районі Одеси місцеві жителі перекривали дорогу, вимагаючи ввімкнути опалення в житловому комплексі «Європейський». Понад 100 осіб перекрили проїжджу частину вулиці Бочарова, біля Північного ринку.

Про ситуацію, що склалася, вони повідомили місцевій владі - Крижанівській сільраді та Лиманській районній держадміністрації, але чиновники на проблему належним чином не відреагували.