Моторошна ДТП у Харкові: експерти пояснили, чому вони не з'ясували швидкість Lexus Зайцевої

Фахівці дали пояснення щодо швидкості машини Зайцевої та меж перехрестя під час кривавої ДТП у Харкові.

У Київському районному суді Харкова 20 листопада на черговому засіданні у справі про резонансну ДТП, в якій загинули шість осіб, заслухали свідчення експертів.

Відбувся повторний допит фахівців Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, які проводили автотехнічну експертизу, передає "Сегодня".

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Експерти пояснили, чому вони не з'ясували швидкість Lexus, за кермом якого перебувала Олена Зайцева.

"Визначити швидкість автомобіля Lexus не уявляється можливим", – йдеться у їхніх свідченнях.

Також експерти додали, що, незалежно від швидкості машини Зайцевої, дії Дронова не відповідали правилам дорожнього руху. Крім того, відмінності в лініях межі перехрестя на фото й графіку експерти пояснили ракурсом зйомки, а також тим, що лінію видно під кутом в 90 градусів.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.