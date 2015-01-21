Сили АТО відбили атаку на блокпости у Горлівці та знищили бронетехніку бойовиків

Українські військові, які несуть службу на блокпостах №№ 517 та 717, що розташовані на західній околиці Горлівки, відбили наступ бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

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«Військовослужбовці Збройних сил України, які несуть службу на блокпостах 517 та 717, що розташовані на західній околиці Горлівка Донецької області, героїчно відбили наступ сил бойовиків. Терористи понесли втрати живою силою. Бронетанкова техніка бойовиків знешкоджена», - йдеться у повідомленні.

Після відбиття нападу терористи відступили.