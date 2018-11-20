В 20 регіонах триває акція протесту власників авто на єврономерах: ускладнено рух з обласних центрів

У протестних акціях беруть участь майже п'ять тисяч осіб.

У понад 20 регіонах України триває акція протесту власників авто на єврономерах, внаслідок створені перешкоди та ускладнений рух транспорту на в’їздах та виїздах з великих обласних центрів.

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Про це УНІАН повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

«Станом на 16.30 акції протесту проходять в більш ніж 20 регіонах (областях) держави, включаючи місто Київ», - заявив він.

За словами Тракала, в них беруть до 5 тис. громадян. «Здебільшого учасники акцій створили перешкоди та ускладнення для руху транспортних засобів на в’їздах та виїздах з великих обласних центрів», - зауважив він.

Речник Нацполіції зазначив, що частково обмежено рух на трасах «Київ-Одеса», «Київ-Чоп», «Київ-Ковель».

Він відзначив, що на тих ділянках, де через акцію був обмежений рух співробітниками патрульної поліції був організований рух у реверсному напрямку для проїзду транспортних засобів.

«У всіх місцях де відбувається акція поліція забезпечує громадський порядок», - підкреслив Тракало.

«В деяких областях інтенсивність менша, в деяких ще зберігається на тому рівні, на якому акція почалась», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Верховна Рада ухвалила закони «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» (№8487), метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах, та «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» (№8488) щодо посилення контролю за переміщенням і перебуванням в країні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Сьогодні, 20 листопада, у 22 областях України власники автомобілів на єврономерах проводять акцію «За доступне авто». Автомобілісти вимагають від влади скасувати норми законопроектів №8487 та №8488, які були прийняті парламентом без урахування вимог громадськості, зокрема щодо скасування коефіцієнту віку авто в розрахунку вартості акцизу.

У Києві власники автомобілів на єврономерах зібрали пікет під будівлею Адміністрації президента та Верховною Радою. Учасники акції «За доступне авто» перекрили своїми автомобілями рух вулицею Грушевського на відрізку від Кріпосного провулку до вулиці Шовковичної.

В Одеській області власники автомобілів на єврономерах частково заблокували трасу Одеса-Київ. Понад 200 автомобілів частково перекрили рух у районі села Дачне Біляївського району. Зокрема, автомобілі зайняли по дві смуги в обох напрямках.

На Чернігівщині через акцію протесту власників автомобілів на єврономерах ускладнено рух на кордоні з Білоруссю.

Також, у чотирьох населених пунктах Полтавської області через проведення акції ускладнено рух на трасах «Київ-Харків», «Бориспіль-Дніпропетровськ», «Київ-Суми».

Крім того, на Житомирщині ускладнено рух на трасі міжнародного значення «Київ – Чоп».