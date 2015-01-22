Число переселенців в Україні зросло до 850 тисяч осіб - ООН (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час чергового засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.

"Ситуація і в подальшому погіршується по мірі загострення конфлікту. Країна, яка рік тому назад не мала жодних внутрішніх переміщених осіб, зараз має таких осіб у кількості 850 тисяч в межах держави і понад 600 тисяч знаходяться в сусідніх державах", - наголосив Фелтман.

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Раніше він повідомив, що погіршення ситуації на Донбасі може призвести до зриву Мінських домовленостей щодо урегулювання ситуації. Разом з тим він акцентував увагу, що обнадійливі моменти, і зокрема обмін полоненими в кінці грудня зараз відходять в сторону.