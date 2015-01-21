Погіршення ситуації на Донбасі може призвести до зриву Мінських домовленостей - заступник генсекретаря ООН
Заступник генерального секретаря ООН Джеффрі Фелтман переконаний, що погіршення ситуації на Донбасі може призвести до зриву Мінських домовленостей щодо урегулювання ситуації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав під час чергового засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.
Фелтман відзначив про тривожні події в Україні, які зараз відбуваються на Донбасі. "Рада безпеки зараз засідає в умовах найгірших зіткнень на сході України з моменту того, як було домовлено про припиненя вогню у відповідності до Мінського протоколу від 5 вересня", - наголосив заступник генсекретаря ООН.
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Разом з тим він акцентував увагу, що обнадійливі моменти, і зокрема обмін полоненими в кінці грудня зараз відходять в сторону, тому що посилюється протистояння та виникає глухий кут у виріщенні політичним шляхом ситуацію в Україні.
"Зараз ескалація зіткнень може обернутися підривом Мінського протоколу", - переконаний Фелтман.