Погіршення ситуації на Донбасі може призвести до зриву Мінських домовленостей - заступник генсекретаря ООН



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав під час чергового засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.

Фелтман відзначив про тривожні події в Україні, які зараз відбуваються на Донбасі. "Рада безпеки зараз засідає в умовах найгірших зіткнень на сході України з моменту того, як було домовлено про припиненя вогню у відповідності до Мінського протоколу від 5 вересня", - наголосив заступник генсекретаря ООН.

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Разом з тим він акцентував увагу, що обнадійливі моменти, і зокрема обмін полоненими в кінці грудня зараз відходять в сторону, тому що посилюється протистояння та виникає глухий кут у виріщенні політичним шляхом ситуацію в Україні.

"Зараз ескалація зіткнень може обернутися підривом Мінського протоколу", - переконаний Фелтман.