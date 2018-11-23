У деяких районах окупованого Донецька другу добу немає води

Вода відсутня з 8.00 четверга в Петровському та Кіровському районах міста.

У деяких районах тимчасово окупованого Донецька другу добу відсутнє як холодне, так і гаряче водопостачання.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це проекту "Донбас. Реалії" розповіли місцеві жителі.

Зокрема води немає у Петровському та Кіровському районах (західна частина ближче до лінії розмежування).

Водопостачання відсутнє з 8.00 четверга, 22 листопада.

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Підконтрольна РФ "адміністрація" повідомляла про планове скорочення подачі води на 25% у зв'язку з ремонтом на Донецькій фільтрувальній станції, однак за багатьма адресами вода відсутня повністю, пишуть жителі Донецька в соцмережах. У повідомленні компанії "Вода Донбасу" серед населених пунктів, де мало припинитись водопостачання через ремонт, Донецька не було.

16-18 листопада на непідконтрольній частині Луганської області було відсутнє електропостачання та, як наслідок, опалення. Після відновлення подачі електрики в окупованому Луганську, де в ті дні трималась мінусова температура, сталося багато аварій на теплотрасах.