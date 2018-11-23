Полонило світ, але зроблено в Україні: майстер зі Львова виготовляє диво-вироби зі скла (відео)

Львів'янин виготовляє вироби зі скла, що стали популярними за кордоном.

Журналісти навідались в єдине місце у країні, де професійно вчать склодувному мистецтву - Львівської академії мистецтв.

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Розпитали майстра, який отримує замовлення зі всього світу, у чому секрет популярності скла. А ще спробували власноруч виготовити прозорі вироби, йдеться в сюжеті ТСН.

Насправді, каже Тарас Дзиндра, зі скла можна виготовити будь-що: "Це може бути в хаті стіна, це може бути люстра, це може бути басейн оформлений, посуд авторський".

Саме тому у майстра на скляні вироби йдуть замовлення зі всього світу.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині колишній вчитель фізкультури створює об'ємні картини із соломи. Власну техніку художник відточував більше двадцяти років. Він самостійно заготовлює всі матеріали для полотен і створює авторські рами.