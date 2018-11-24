В Одесі любителі загартовування відзначили міжнародний День моржа (фото, відео)

Перед тим як зануритися в студені води Чорного моря, одеські моржі влаштували костюмовану виставу.

Масштабним театралізованим дійством одесити відзначили міжнародний День моржа.

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Святкування відбулося суботнім ранком на пляжі «Золотий берег» (16-я станція Фонтану). Перед тим як зануритися в студені води Чорного моря, одеські моржі влаштували костюмовану виставу — Нептун зі свитою русалок прийняв до лав моржів-новачків.

Як розповів «Думській» ідейний натхненник заходу Дмитро Юркін, святкування в такому форматі відбувається вже другий рік поспіль, і кількість бажаючих вступити до лав загартованих неухильно зростає.

«Моржі — це жителі окремої країни. У нас є свій Нептун і свої морські мешканці, — жартує Дмитро. — Ми завжди раді поповненню. Так ми популяризуємо здоровий спосіб життя, щоб жителів нашої країни ставало більше».

При цьому співрозмовник нагадує: перед початком загартовування потрібно обов'язково перевірятися у лікаря.

«Є серйозні протипоказання. Якщо у вас є хронічні захворювання серця, легенів або нирок. Якщо у вас якісь запальні процеси, краще купатися влітку», — упевнений морж.

До речі, вода сьогодні за мірками моржів досить тепла, аж 9 градусів. «Офіційна» вода для моржування — вісім і нижче.

Не дивлячись на це, обряд посвячення вдався. Сімох новачків спочатку скупали в морі, а потім вручили їм грамоти.