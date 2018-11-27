Різдвяний піст 2018: коли починається та у чому полягає його цінність (відео)
Період посту - це час, коли особливу цінність мають добрі справи. Піст передбачає не лише обмеження в їжі, але й духовне очищення. У цей час головне не сваритися з рідними і близькими, позбавити себе від гріховних думок і пристрастей.
Також церква не рекомендує відзначати будь-які знаменні дати під час Різдвяного посту.
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Суворо забороняється вживати м'ясо, молочні продукти, яйця, алкоголь, крім вина в окремі дні. Рекомендується їсти хліб, горіхи, сирі або квашені овочі, фрукти і сухофрукти, мед.
Найсуворішим є останній день посту - 6 січня. До сходу першої вечірньої зорі слід зовсім утриматися від їжі, а потім їсти тільки пісні страви.
З 7 січня вже можна починати їсти м'ясні та молочні продукти.