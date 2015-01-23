На Луганщині чоловікам призивного віку заборонили виїзд за межі області без довідки з військкомату

Про це повідомляє сайт голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.

"Згідно з пунктами 5-7 плану заходів із питань організації уточнення військового обліку мобілізаційних ресурсів та підготовки до проведення мобілізації на території області у випадку її оголошення чоловікам віком від 18 до 60 років виїхати за межі Луганської області (ідеться і про виїзд за межі України, і на непідконтрольну Україні територію так званих «ЛНР» і «ДНР») можна тільки за наявності довідки з військового комісаріату про звільнення громадянина від призову по мобілізації", - йдеться у повідомленні.

При цьому уточнюється, що обмеження щодо переміщення стосується виключно випадків виїзду за межі Луганської області або на територію, непідконтрольну Україні.

Читайте такожДля перетину кордону довідка з військкомату не потрібна - прикордонники"Для пересування всередині Луганської області (підконтрольній Україні) жодних довідок не потрібно", - повідомляє сайт Москаля.

Для отримання довідки треба звернутися до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання.

Це рішення прийняте розпорядженням голови Луганської ОДА Геннадія Москаля від 6 січня 2015 року «Про заходи з питань організації уточнення військового обліку мобілізаційних ресурсів та підготовки до проведення мобілізації на території області у випадку її оголошення» відповідно до статей 13, 27 Закону України ”Про місцеві державні адміністрації”, законів України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про правовий режим воєнного стану”, Указу Президента України від 16.06.2001 № 449 “Про положення про порядок проведення мобілізації в Україні»