Вже сьогодні у Стамбулі оголосять рішення щодо Томосу: у нього вносять останні правки (відео)

Сьогодні ж мають назвати і дату Собору, який відбудеться у Києві.

На засіданні Священного Синоду вносять останні правки у Томос.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, Томос для української церкви може з'явитися уже сьогодні. Вже за кілька годин архієреї оголосять своє рішення.

Наразі на засіданні Священного Синоду у Стамбулі, де розглядається українське питання, в документ вносять останні правки.

Сьогодні ж мають назвати і дату Собору, який відбудеться у Києві. На ньому мають обрати очільника Української православної церкви і вже він отримає від Вселенського патріархату Томос – документ про автокефалію української церкви.