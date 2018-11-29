Вже сьогодні у Стамбулі оголосять рішення щодо Томосу: у нього вносять останні правки (відео)
13:45, 29 листопада 2018Суспільство
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Сьогодні ж мають назвати і дату Собору, який відбудеться у Києві.
У Томос вносять останні правки / фото УНІАН
На засіданні Священного Синоду вносять останні правки у Томос.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, Томос для української церкви може з'явитися уже сьогодні. Вже за кілька годин архієреї оголосять своє рішення.
Наразі на засіданні Священного Синоду у Стамбулі, де розглядається українське питання, в документ вносять останні правки.
Сьогодні ж мають назвати і дату Собору, який відбудеться у Києві. На ньому мають обрати очільника Української православної церкви і вже він отримає від Вселенського патріархату Томос – документ про автокефалію української церкви.
На засіданні Священного Синоду вносять останні правки у Томос
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