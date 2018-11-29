У справі про секс-скандал навколо студентки затримали відомого політтехнолога – ЗМІ (відео)

На даний момент Петровим займається військова прокуратура, у нього вдома проводять обшук.

Політтехнолога Володимира Петрова затримали у справі про секс-скандал навколо студентки "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського" Наталії Бурейко та заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції і чоловіка заступника голови ДБР Олександра Варченка.

Про це "Стране" повідомило джерело в правоохоронних органах.

Затриманим виявився відомий київський політтехнолог Володимир Петров.

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"Петрова затримали. Цим займається військова прокуратура. У чому обставини - поки не скажу. У Петрова вдома проводять обшук. Їду на обшук", - повідомив виданню адвокат Юрій Іващенко.

Необхідно відзначити, що Володимир Петров - політтехнолог і телеведучий. Свою популярність отримав завдяки «Люмпен-шоу», на даний момент веде шоу «Ісландія».

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Наталія Бурейко у Facebook поскаржилася на погрози з боку чоловіка, з яким дівчина познайомилася через сервіс знайомств Tinder. За її словами, після відмови з ним переспати, дівчині хтось прислав додому квіти і коробку з відрубаними курячими лапами, а на її номер та номери її родичів стали надходити смс-ки з погрозами.

Користувач, про якого йдеться, переписувався з нею від імені Олександра Варченка, заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції і чоловіка заступниці голови ДБР, та використовував його реальне фото. Варченко оприлюднив заяву, де заперечив, що зареєстрований на сервісі знайомств і що переписувався будь-коли з Бурейко. За його словами, йдеться про провокацію невідомих хакерів для дискредитації його дружини.

Пізніше, після гучного резонансу, Наталія Бурейко видалила всі пости на цю тему, написавши натомість пост із вибаченнями, навколо якого розгорнулася дискусія щодо того, чи Наталія самостійно писала текст, чи її залякали. Втім дізнатися це наразі не вдалося, студентка пропала з інформаційного простору, не з’являється в університеті та не підтримує контактів із друзями.