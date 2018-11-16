"Секс-скандал" довкола нібито чиновника МВС: студентка Бурейко зникла - ЗМІ

Журналісти побували в селищі Чаплинка Херсонської області, де проживають батьки студентки Наталії Бурейко.

Головна героїня чергового гучного "секс-скандалу" України раптово зникла. 18-річну Наталію Бурейко, за інформацією ЗМІ, вже шукає поліція.

"Наталія Бурейко поїхала з гуртожитку і не відвідує заняття. Нам нічого не залишалося, як звернутися в поліцію з проханням оголосити її в розшук", - розповів "Стране" професор Ігор Астрелін, декан хіміко-технологічного факультету київського політеху (КПІ).

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Для того, щоб дізнатися, де перебуває дівчина, журналісти спробували зустрітися з її батьками і вирушили в смт Чаплинка Херсонської області.

Мама дівчини Вікторія Бурейко заявила: "Я категорично відмовляюся від коментарів! Маю на це право. Йдіть, інакше викличу поліцію!".

"Наташа навчається вище від середнього, - сказав проректор з науково-педагогічної роботи Петро Киричок. - Тому її мама зателефонувала мені і попросила допомогти доньці здати лабораторні роботи, коли вона зможе вийти на заняття. Ймовірно, мамі відоме місце перебування доньки. Але нам вона нічого не говорить. А процедура така, що ми зобов'язані звернутися в поліцію і оголосити Наталю Бурейко в розшук".

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада студентка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Бурейко опублікувала у Facebook пост, в якому заявила про нібито домагання та погрози з боку Варченка, з яким познайомилася в месенджері Tinder. Дівчина заявила, що змушена звернутися по допомогу.

«…Спершу він здавався галантним чоловіком та джентельменом, обсипав компліментами і надсилав листівки, хвалився своїми зв'язками і становищем у суспільстві», – зазначила вона.

«Потім почав нав'язливо і агресивно наполягати на зближенні, за яке обіцяв мене «озолотити». Після того як я відмовилася і дала зрозуміти, що подальше спілкування небажане, Олександр почав писати образи і погрожувати мені розправою, писати, що я його власність, що я ніхто, що він може робити зі мною все, що дістане мене скрізь. Все б це було схоже на погрози в інтернеті від ображеної людини, але вони не припинилися», – написала студентка.

Вона також стверджувала, Варченко нібито дізнався про неї все, включно з адресою її близьких та контактні номери телефонів. Надалі він нібито почав писати їй СМС і погрожувати фізичною розправою.

Своєю чергою заступник начальника відділу Департаменту захисту економіки Нацполіції заявив, що став жертвою «інформаційної атаки» і пов'язав її з тим, що його цивільна дружина Ольга Варченко обіймає посаду першого заступника голови Державного бюро розслідувань.

За заявою Бурейко про нібито погрози з боку Варченка було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством).

Згодом Бурейко написала на своїй сторінці в Facebook, що їй погрожував не Варченко, а невідомі з метою його дискредитації.

Студентка зазначила, що стала «жертвою цинічної провокації проти Олександра та його дружини». За словами Бурейко, їй погрожували з фальшивого акаунту від імені Варченка. «Олександр Варченко та його цивільна дружина є порядними людьми. Мені дуже соромно, що я стала жертвою шахраїв й мимоволі взяла участь у цій брудній інформаційній кампанії», - написала вона. Також на сторінці студентки в Facebook було видалено всі публікації, в яких вона звинувачувала Варченка.