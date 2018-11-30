Вихідні у грудні: українці відпочиватимуть третину місяця

У грудні в українців буде три вихідних поспіль через католицьке Різдво.

У грудні українці відпочиватимуть третину місяця – буде 11 вихідних. Крім традиційних субот та неділь, додадуться державні свята.

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Так, у грудні в українців буде три вихідних поспіль через католицьке Різдво, яке на офіційному рівні святкують з 2017 року. Свято випадає на вівторок, тому вихідними будуть 23, 24 і 25 грудня.

За понеділок, 24 грудня, українці відпрацьовуватимуть у суботу, 22 грудня. Це стосується й суботи перед Новим роком. 29 грудня українці працюватимуть за понеділок, 31 грудня.

1 січня 2019 року припадає на вівторок. Отже, на Новий рік в українців буде три вихідних поспіль - з 30 грудня.

Як повідомляв УНІАН, у січні-2019 в Україні також буде вихідним днем понеділок, 7 січня – православне Різдво. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль - 5-7 січня.