Секс-скандал навколо студентки: політтехнолога Петрова взяли під домашній арешт

Прокуратура просила взяти його під варту з альтернативою застави в 48 млн гривень.

Печерський районний суд Києва обрав політтехнологу Володимиру Петрову, якого підозрюють в організації секс-скандалу із студенткою та заступником начальника Департаменту захисту економіки Олександром Варченком, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як передає кореспондент УНІАН, суд відбувався у закритому режимі.

Стосовно Петрова прокуратура просила взяти його під варту з альтернативою застави в 48 млн гривень, однак суд обмежився вищеназваним заходом.

Зважаючи на те, що суд відбувався у закритому режимі, адвокати не розголосили журналістам жодних подробиць: хто є потерпілими у даній справі, про якого саме відомого журналіста йдеться як про потерпілого, про якого вчора, 29 листопада, повідомляла прокуратура. Також вони не повідомили, який статус у заявниці Наталії Бурейко. Адвокати Петрова лише зауважили, що на суді прокурори не надали аргументів стосовно закритості судового засідання.

Нагадаємо, сьогодні Печерський суд Києва обрав запобіжний захід блогеру Олександру Барабошку у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у 3 мільйони гривень.

Барабошка, після обрання йому запобіжного заходу, доправили до слідчого ізолятора. Його захисники заявили журналістам, що поки не знають, чи буде внесено за нього 3 млн грн застави.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада студентка НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Наталія Бурейко опублікувала у Facebook пост, в якому заявила про нібито домагання і погрози з боку Варченка, з яким познайомилася в месенджері Tinder. Дівчина заявила, що змушена звернутися по допомогу. Вона стверджувала, Варченко нібито дізнався про неї все, включно з адресою її близьких і номерами телефонів. Надалі він нібито почав писати їй СМС і погрожувати фізичною розправою.

Своєю чергою Варченко заявив, що став жертвою «інформаційної атаки», і пов'язав її з тим, що його цивільна дружина Ольга Варченко обіймає посаду першого заступника голови Державного бюро розслідувань.

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За заявою Бурейко про нібито погрози з боку Варченка було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством). Згодом Бурейко у Facebook написала, що їй погрожував не Варченко, а невідомі з метою його дискредитації, а вона нібито стала жертвою шахраїв. Після цього справу за заявою студентки передали до військової прокуратури.

29 листопада у Генеральній прокуратурі підтвердили проведення обшуків і затримання політтехнолога Петрова в рамках розслідування справи за заявою Бурейко про нібито погрози з боку Варченка. У ГПУ зауважили, що слідче управління УСБУ у Києві та області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами завідомо неправдивого повідомлення про злочин, поєднаного зі штучним створенням доказів обвинувачення, порушення таємниці листування, телефонних розмов тощо, впливу на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків, а також за фактом незаконного збирання, зберігання та використання конфіденційної інформації про особу (ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 КК України).

У рамках розслідування цього провадження Головною військовою прокуратурою затримано Петрова за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 163 ККУ (порушення таємниці листування, телефонних розмов тощо) та ч. 2 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя). У Генпрокуратурі додали, що одним з потерпілих внаслідок вчинення вказаного злочину є “відомий український журналіст”. Також у Києві після проведеного обшуку в рамках розслідування цієї справи затримали і блогера Барабошка.