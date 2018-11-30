Українського блогера Барабошка заарештували на два місяці

У мережі оголосили збір коштів для застави затриманому Барабошку.

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід блогеру Олександру Барабошку у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у 3 мільйони гривень.

Засідання відбувалось у закритому режимі, оскільки, за твердженням сторін, у справі багато нюансів, що не підлягають розголосу, передає ТСН.

Прокурори рішенням задоволені, хоча на початку засідання просили заставу у 6,5 мільйонів, обґрунтування цієї суми, як і причин її зменшення судом, не повідомляють.

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Адвокати Барабошка з рішенням не згодні і готують апеляцію. Кажуть, що затримання блогера політично вмотивоване. Нібито пов'язане з тим, що він, разом з політтехнологом Володимиром Петровим, висвітлювали негативні сторони діяльності антикорупційних органів.

Тим часом у соцмережах друзі Барабошка оголосили збір коштів для застави блогеру.

Також стало відомо, що у справі фігурують 7 епізодів щодо різних чиновників, а не лише секс-скандал з чиновником МВС.

Нагадаємо, військова прокуратура затримала відомого політтехнолога Володимира Петрова у справі про домагання і погрози співробітника Департаменту захисту економіки Національної поліції Олександра Варченка щодо студентки Наталі Бурейко. Петрова підозрюють у організації кампанії з дискредитації посадовця. Пізніше Бурейко вперше прокоментувала справу - каже, що віддала свої паролі до соцмережі і не знала, що відбувається.