Порошенко проводить зустріч з родинами полонених Росією моряків (відео)

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців.

Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з родинами полонених Росією моряків.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у своєму мікроблозі у Twitter.

"Президент проводить зустріч з родинами наших моряків, яких захопила в полон Росія", - зазначив він.

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Як відомо, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".