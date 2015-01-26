Росія нарощує бойовий потенціал військово-повітряних сил в окупованому Криму - РНБО

РФ нарощує бойовий потенціал військово-повітряних сил на території окупованого Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві заступник керівника інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Володимир Польовий.

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«РФ нарощує бойовий потенціал своїх військово-повітряних сил на території окупованого Криму, незаконно використовуючи аеродромну мережу Збройних сил України. Реалізуються заходи з розширення системи базування ударно-штурмової авіації», - зазначив він.

«Свідченням цього є посилення російських десантно-штурмових частин вертольотами Мі-24 та військово-транспортними літаками Іл-76. Раніше, на початку січня, на військовому аеродромі неподалік Джанкоя було розміщено до 50 одиниць російських ударних вертольотів», - додав Польовий.

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Також, за його словами, у складі морської авіації Чорноморського флоту РФ формується окремий полк безпілотних літальних апаратів.

Крім цього, цими днями морська авіація ЧФ РФ проводить навчально-бойові польоти з пуском реактивних снарядів на полігоні «Опук» (Керченський півострів, Автономна Республіка Крим). Для забезпечення польотів задіяні всі аеродроми морської авіації, які експлуатуються Чорноморським флотом РФ.