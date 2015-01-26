Завтра Україну огорнуть тумани, тільки на сході піде сніг

Завтра у південній частині та у Дніпропетровській області очікується дощ з мокрим снігом, повідомляє Opogode.ua.

На заході, півночі та у більшості центральних областей істотних опадів не очікується, лише місцями тумани. На дорогах ожеледиця.

Температура повітря істотно не зміниться, вночі 0-5 морозу, на півдні до 4 тепла, вдень від 2 морозу до 5 тепла, в Криму до 10-12 градусів тепла.

У західній частині без опадів. Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

У північних областях суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла.

У центральній частині переважно без опадів, лише в Дніпропетровській області місцями мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0 - 5 градусів тепла.

У східних областях очікується сніг, у південних районах місцями з дощем. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла.

У південній частині переважно дощі. Температура повітря вночі від 4 тепла до 2 морозу, вдень 1-6 градусів тепла, в Криму до 10-12 тепла.

У Києві опадів не передбачається. Температура повітря вночі 1-3 морозу, вдень близько нуля.

Вітер в Україні очікується південно-східний, на заході - південно-західний, 5-12 м/с.