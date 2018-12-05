Обсяг фінансового ресурсу бюджету на 2019 рік на 900 млн грн більше у порівнянні з 2018 роком.

Дніпровська міськрада ухвалила бюджет на 2019 рік з доходами та видатками у розмірі 14,038 млрд грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте на сьогоднішній черговій сесії міськради.

Обсяг фінансового ресурсу бюджету на 2019 рік на 7,3% або на 900 млн грн більше у порівнянні з 2018 роком.

Доходи загального фонду бюджету становитимуть 12,562 млрд грн, спеціального – 1,476, у тому числі бюджету розвитку – 1,237 млрд грн.

Видатки загального фонду бюджету становитимуть 9,729 млрд грн, спеціального – 4,309 млрд грн.

Власні доходи міського бюджету визначені у сумі 9 млрд грн.

Основними джерелами наповнення бюджету міста є податок з доходів фізичних осіб (5 млрд грн), земельні податки (1,6 млрд грн) та єдиний податок (1,3 млрд грн).

Трансферти з держбюджету сягатимуть 5 млрд грн, з них державна субвенція на добудову метрополітену у Дніпрі – близько 1,4 млрд грн.

На утримання муніципальних закладів освіти, культури, спорту, молодіжної політики, медицини та соціальної сфери, а також додержання соціальних гарантій для пільгових категорій жителів міста передбачено витратити 5,2 млрд грн. На сферу ЖКХ, благоустрій міста та муніципальний транспорт заплановано спрямувати 4,2 млрд грн.

Зазначається, що бюджет Дніпра на 2019 рік є збалансованим.