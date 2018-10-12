Мерія Дніпра зробила особливий подарунок одному з найстаріших університетів міста

Тепер біля першого корпусу університету стоїть концептуальний арт-об’єкт «Лекторій».

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара відзначає своє сторіччя. До ювілею один із найбільш конкурентоспроможних закладів вищої освіти країни отримав від міської ради Дніпра особливий подарунок. Тепер біля першого корпусу університету стоїть концептуальний арт-об’єкт «Лекторій».

Інсталяція включає 17 високих сталевих стільців коралового кольору. Усі вони ніби об’єднані в лекційну аудиторію.

«Для мене Дніпровський національний університет – справді альма-матер. Усе моє життя пов’язане з ним. Мій батько весь свій вік працював тут. Цю інсталяцію ми задумували як подарунок від мерії для університету. Хоч заклад і національний, та він – знаковий для міста. Інсталяція модернова й доволі контроверсійна. Є різні думки, однак студентам подобається. Ми будуємо модернове місто, яке дивиться у майбутнє. Такі проекти, що змінюють міський простір і приваблюють людей, – потрібні», – зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов під час відкриття інсталяції «Лекторій» 11 жовтня.

Уперше «Лекторій» побачив світ у 2015 році. Під час різних мистецьких акцій стільці-велетні побували спочатку на фасаді, а потім – на даху дніпровських будівель. Також інсталяцію спускали на воду з Фестивального причалу. Крім цього, об’єкт представляли у Мистецькому арсеналі в Києві.

Створив інсталяцію дніпровський художник і архітектор Микита Шалений. Свої проекти він реалізує не лише в Україні, а й за кордоном.

«Лекторій» трактують по-різному. Це і розповідь про те, як важко суспільство сприймає щось нове, і символ того, що слід рости і прагнути, аби збагнути незвичне.

Водночас, за версією Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, кожен із стільців присвячений найвидатнішим випускникам закладу. Серед них – письменники Олесь Гончар і Павло Загребельний, професор Гарварду, відомий історик Сергій Плохій, який нещодавно був на книжковому фестивалі Book Space у Дніпрі, а також узагальнені фігури професорів, студентів, академіків та героїв України. Один зі стільців «належить» меру Дніпра.

Вночі «Лекторій» підсвічується, а збоку на стільцях є спеціальні QR-коди, за допомогою яких можна дізнатися історії героїв інсталяції.