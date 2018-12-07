У Києві розпочався Другий Український Жіночий Конгрес

Під час конгресу учасники й учасниці обговорять проблемні питання ґендерної політики в Україні, впровадження інституційних механізмів щодо ґендерної рівності тощо.

У ньому беруть участь Президент України Петро Порошенко та Президент Литовської Республіки Далі Грибаускайте, іноземні парламентарі, представники міжнародних організацій, місцевого самоврядування, українські та закордонні експерти. Під час конгресу виступлять 85 спікерів.

Уже за 10 хвилин розпочнеться перша дискусійна платформа – Українські та світові тренди у політиці рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Її можна переглянути он-лайн

Дискусійна платформа 1: Українські та світові тренди у політиці рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Учасники визначать здобутки ґендерної політики в Україні та подальші кроки із забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, обговорять сутність ґендерного мейнстрімінгу у світі та як можна покращити українську політичну систему, долучивши більше жінок до процесів прийняття рішень на інших рівнях.

Участь у цій дискусії беруть перша заступниця Голови Верховної Ради України та уповноважена Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко, віце-президентка Парламентської Асамблеї НАТО Раса Юкнявічене, віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, віце-заступниця міністра оборони США з міжнародної безпеки Лаура Купер, депутатка Європейського Парламенту (Група ЄНП), активна діячка у Комітеті з прав жінок та ґендерної рівності, делегації до Парламентського Комітету Асоціації «Україна – ЄС», Комітету з внутрішнього ринку та захисту споживачів і Комітету з громадських свобод, справедливості та внутрішніх справ Анна-Марія Корацца-Більдт, міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич, депутатка парламенту Франції, віце-президент Комісії у закордонних справах Мірель Клапот, лідерка Жіночого Форуму Соціально-демократичної партії Хорватії та віце-президент жіночого крила Партії європейських соціалістів Кароліна Леаковіч. Модерує дискусію народна депутатка України, співголова міжфракційного депутатського об’єднання «Рівні можливості» у Верховній Раді України – Олена Кондратюк.

Під час наступних панельних дискусій учаснки з’ясують, як впливають міжнародні зобов’язання на дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері безпеки. Обговорять, яким чином можна подолати дискримінацію на робочому місці та у підприємництві. Піднімуть тему відповідального батьківства та перебування у декреті чоловіків. Розкажуть про особливості національних стереотипів щодо жінок і чоловіків. Поділяться досвідом наставництва та жіночого партнерства.

Захід відбувається за ініціативи співголів Міжфракційного депутатського об’єднання у Верховній Раді України «Рівні можливості» та за підтримки міжнародних партнерів. Організатор – Громадська організація «Український Жіночий Конгрес».