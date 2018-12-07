"Вилов" призовників в Києві: у поліції пояснили ситуацію

Що стосується участі у перевірці представників військкоматів, то в поліції говорять, що це випадковість.

Українська поліція не має відношення до відлову призовників біля станцій метро у Києві.

Про це заявила речник поліції Києва Оксана Блищик, передає "Обозреватель".

"Поліція має право на перевірку документів у громадян. Поліція завжди була біля станцій метро, нічого нового не відбувається", - сказала Блищик.

Читайте такожНа Дніпропетровщині викрили провокатора, який поширював в мережі панічні фейки про воєнний стан (фото, відео)

Що стосується участі в перевірці представників військкоматів, то в поліції говорять, що це випадковість. "Ми ж не можемо відігнати представників військкоматів, вони там просто стоять. А ми виконуємо свою роботу, нічого незаконного не відбувається. Ми маємо право на поверхневий огляд", - зазначила речник столичної поліції.

У свою чергу, в Київському військкоматі відмовилися прокоментувати ситуацію, зіславшись на те, що у них немає дозволу від прес-служби Сухопутних військ. В саму прес-службу СВ поки додзвонитися не вдалося.

Раніше в соцмережах повідомляли, що співробітники військкомату Деснянського району Києва разом з поліцейськими два дні поспіль шукали потенційних призовників біля станції метро «Лісова».