В Києві потенційних призовників «ловлять» біля Лісової – соцмережі (фото)

Повідомляється, що "уклоністів" шукають співробітники Деснянського військкомату та поліція.

Співробітники військкомату Деснянського району Києва разом з поліцейськими вже другий день шукають потенційних призовників біля станції метро «Лісова».

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Про "полювання" на призовників у Facebook повідомляє журналіст Дмитро Кучер.

«Київ. Метро Лісова. Співробітники Деснянського військкомату разом з місцевими дільничними поліцейськими проводять "вилов" потенційних призовників. Працюють двома групами. Підходять і запитують документи у всіх чоловіків, які явно поспішають на роботу. Просто при мені затримували хлопця, який при собі не мав документів», - написав він у Facebook.

Напередодні проект dtp.kiev.ua також повідомив про подібні «лови» призовників біля Лісової.

«В Києві на метро Лісова люди у формі та патрульні поліцейські штормлять хлопців і вимагають надавати на місці документи про проходження військової служби», - говорилося в повідомленні.

«Інформація підтверджена кількома читачами, яких в тому числі і зупиняли. При цьому застосовується техніка брехливих дзвінків і запевнення що вони перебувають у розшуку за ухилення від проходження військової служби, навіть інваліди», - повідомило dtp.kiev.ua.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила учасника мережі інтернет-провокаторів, який за завданням спецслужб РФ поширював у соцмережах фейкові повідомлення для поширення паніки в країні через введення воєнного стану.