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СБУ викрила громадську організацію, шо пропагувала «русскій мир»

22:49, 08 грудня 2018
Суспільство
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В рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії / СБУ

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, оперативники спецслужби встановили, що представники проросійської структури, яка функціонувала в одному з регіонів України, займались пропагуванням ідей так званого «русского мира».

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На замовлення та фінансування спецслужб РФ агітатори, зокрема виготовляли і розповсюджували матеріали, спрямовані на порушення територіальної цілісності України.

Під час санкціонованих слідчих дій у фігурантів справи правоохоронці виявили друковану продукцію, оргтехніку та інші предмети, які підтверджують протиправну діяльність.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу тривають слідчі дії.

 

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Теги: #СБУ#русский мир