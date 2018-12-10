Тримаємось та чекаємо: ЗМІ оприлюднили листи схоплених Росією українських моряків (відео)

Українці сподіваються, що скоро ситуація вирішиться і вони зможуть повернутись додому.

Захоплені Росією українські військові моряки Андрій Ейдер та Андрій Артеменко, яких незаконно засудили та утримують в російському полоні, написали листи в редакцію ТСН.

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Тексти листів повністю наводяться на сайті ТСН. Українці, що постраждали під час штурму українських суден, розповіли про свій стан та лікування. Крім того, вони розповіли, що нічого не знають про своїх колег.

Моряки сподіваються, що скоро ситуація вирішиться і вони зможуть повернутись додому.

Андрій Ейдер:

Доброго дня, приємно це чути. Сподіваюсь, відповідь буде без змін. Дякую за підтримку. Операцію переніс нормально, не можу через поранення згинати ліве коліно, праве стегно трохи розпотрошило. Туди пару уламків влетіло, спочатку можна було в рани палець всунути, боляче на ногу праву спиратись. На правій руці подряпина, тому мажу папір зеленкою та іншим під час написання. Наразі з іншими хлопцями зв'язку не маю. Про їхній стан можу лише здогадуватись. Важко в чотирьох стінах сидіти і не знати жодних новин, трохи тисне. В уставі сказано "стійко переносити всі тягарі служби". Поки устав виконуємо і будемо й надалі! Додому, звичайно, хочеться, без рідних тяжко. Сподіваюсь, ця ситуація вирішиться ще до Нового року, адже як НР зустрінеш, так його і проведеш. А так лише тютюну не вистачає. З ним і стіни не так тиснуть. Пісні з "Русского радио" я вже зненавидів, але доступно лише воно. Там хоч якісь новини. Додому зателефонувати не можу, нема у кого попросити дозвіл та телефон. Тримаємось та чекаємо повернення на батьківщину. З приводу дзвінка – слідчого досі немає для того, щоб спитати, та дзвінок здійснити не можу, бо немає коштів на рахунку. Удачі. Слава Україні!

Андрій Артеменко:

Доброго дня телеканал 1+1 та редакція ТСН. Дякую, що пам'ятаєте про нас, не забуваєте. У зв'язку з тим, що погано знаю російську мову, попросив співкамерника допомогти мені у написанні цього листа. Стан мого здоров'я добрий, одужую. Мені тут надають необхідну медичну допомогу. Який стан справ у хлопців, мені не відомо, оскільки утримуємось у різних камерах. Перебуваючи тут, думаю хлопці мене підтримають, сподіваємось, що керівництво нашої країни вживає всіх заходів для найшвидшого нашого повернення додому. Хочу передати слова вдячності всій Україні і всім людям, які про нас непокояться, переживають та чекають на наше найшвидше повернення додому. Дуже сподіваюсь, що найближчим часом все вирішиться і ми всі опинимось вдома зі своїми близькими. Ще раз всім дякую за підтримку. До скорої зустрічі. Андрій.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усіх полонених було заарештовано так званим «судом» у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша».